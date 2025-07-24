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لبنان

فصل 4 من موظفي الأونروا في لبنان.. كيف علقت الوكالة؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:23
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أعلنت "الأونوروا" في بيان أنه "تم فصل أربعة من موظفي الوكالة في لبنان من الخدمة بقرار من الادارة في الرئاسة العامة في عمّان، بسبب انتهاكات لمبادئ الوكالة الإنسانية، إضافة إلى حالات أخرى من سوء السلوك المهني. تم اتخاذ الإجراءات التأديبية بعد تحقيق داخلي معمّق ونزيه وموضوعي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية في رئاسة الأونروا/عمّان، تم خلاله ضمان جميع حقوق الموظفين بموجب الإجراءات المرعية، بما في ذلك منحهم الفرصة للرد على الادعاءات الموجهة اليهم".
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أضاف البيان: "اطّلع الموظفون الأربعة على تقارير التحقيق وهم على دراية بنتائجه. الإجراءات التي تم اتخاذها في 23 حزيران تتماشى مع الإطار القانوني للأونروا وسياسة الوكالة التي تقوم على عدم التسامح مطلقًا مع من ينتهك أنظمتها وقوانينها، أيًّا كان. في حين أن الأمم المتحدة تحترم حق الموظفين في أن يكون لديهم آراء شخصية، ومعتقدات سياسية ودينية، ومشاعر وطنية والتعبير عنها، إلا أن جميع الموظفين ملزمون بالامتثال الكامل لسياسات وأنظمة وقوانين الوكالة".

ختم:"ان تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة ومناصرة أوضاعهم الإنسانية المأسوية، والتعبير عن مشاعر الانتماء الوطني، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يُعتبر انتهاكًا للإطار التنظيمي للأونروا ولكن يجب على موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم العاملون في الأونروا، القيام بذلك بطريقة تتماشى مع واجباتهم كموظفين في الأمم المتحدة وتتوافق مع السياسات الرسمية له".
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