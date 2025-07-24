مركز صحي جديد في بعلبك

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افتتحت " للخدمات الطبية" فرعها الجديد في ، برعاية محافظ ، وحضور مفتي المحافظة ، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والفعاليات الصحية والاجتماعية.وخلال ، أثنى المفتي على الدور الإنساني للجمعية، مشددًا على أهمية دعم العمل التطوعي في المجالين الصحي والإغاثي، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما أشار إلى أن المركز الجديد سيعزز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بفضل كوادر مدرّبة ومعدات جاهزة.واختُتم الحفل بتقديم درع تكريمي للمفتي الرفاعي من قبل مدير الجمعية مجدي كريم، تقديرًا لدعمه المستمر للمبادرات الإنسانية في المنطقة.