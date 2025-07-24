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لبنان

مركز صحي جديد في بعلبك

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:35
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افتتحت "جمعية الشفاء للخدمات الطبية" فرعها الجديد في مدينة بعلبك، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وحضور مفتي المحافظة الشيخ بكر الرفاعي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والفعاليات الصحية والاجتماعية.
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وخلال حفل الافتتاح، أثنى المفتي الرفاعي على الدور الإنساني للجمعية، مشددًا على أهمية دعم العمل التطوعي في المجالين الصحي والإغاثي، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما أشار إلى أن المركز الجديد سيعزز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بفضل كوادر مدرّبة ومعدات جاهزة.

واختُتم الحفل بتقديم درع تكريمي للمفتي الرفاعي من قبل مدير الجمعية مجدي كريم، تقديرًا لدعمه المستمر للمبادرات الإنسانية في المنطقة.
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