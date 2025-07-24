تسبب بتشويه إحدى زبائنه... إقفال مركز للتجميل بالشمع الأحمر!

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صدر عن بيان أعلن" إقفال Adla Beauty Lounge في بعد التحقق من شكوى وصلت للوزارة ولمخفر في .وتبين لطبيب بالفعل أن المركز يعمل من دون ترخيص قانوني رسمي صادر عن الوزارة ولا يوجد فيه طبيب اختصاصي وقد تسبب بتشويه إحدى زبائنه.تمت إحالة الملف على والتنسيق مع محافظ الشمال لإقفال المركز بالشمع الأحمر".