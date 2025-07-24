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لبنان

تسبب بتشويه إحدى زبائنه... إقفال مركز للتجميل بالشمع الأحمر!

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:35
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  صدر عن وزارة الصحة العامة بيان أعلن" إقفال مركز التجميل Adla Beauty Lounge في شمال لبنان بعد التحقق من شكوى وصلت للوزارة ولمخفر الشمال في قوى الأمن الداخلي
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وتبين لطبيب القضاء بالفعل أن المركز يعمل من دون ترخيص قانوني رسمي صادر عن الوزارة ولا يوجد فيه طبيب اختصاصي وقد تسبب بتشويه إحدى زبائنه.

تمت إحالة الملف على النيابة العامة والتنسيق مع محافظ الشمال لإقفال المركز بالشمع الأحمر".

 
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