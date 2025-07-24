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لبنان

الرئيس عون: لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:04
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن "نحن على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا، وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسيون كي نواجه كافة التحديات".
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كلام عون جاء خلال استقباله مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق، حيث قال إن ⁠الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل وشهدنا تبعات هذا الأمر، أنا اريد ان استقوي بشريكي واخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان.

وشدد عون على أن "⁠نحن باقون لأننا محصنون بوحدتنا وما من أحد سيأخذنا إلى مكان آخر، ولكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تعطيها للبنان".

وقال: "⁠السنة في لبنان يعطون هذا البلد قيمتين كبيرتين: الاعتدال في الداخل، وتأكيد وضمانة انتماء لبنان إلى محيطه العربي".

واعتبر أن "⁠لا احد بإستطاعته ان يلغي احداً في لبنان وما من احد له فضل اكثر من احد فيه وجميعنا بوحدتنا لنا فضل على لبنان والمفتي دريان هو مفتي الجمهورية اللبنانية وليس مفتي السنة فقط والتنسيق مع سماحته قائم على اساس الحفاظ على لبنان".

وأضاف: "⁠طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان".

وختم عون حديثه قائلا: "⁠فتحنا ملف الفساد وانا سائر به حتى النهاية لأن مشكلتنا الأساسية في لبنان هي الفساد وعدم المساءلة ، والفساد لا يعرف لوناً ولا طائفة ولا مذهب".
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