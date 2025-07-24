الرئيس عون: لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب

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أكد رئيس الجمهورية العماد أن "نحن على مفصلي وقد يكون مصيريا، وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسيون كي نواجه كافة التحديات".كلام عون جاء خلال استقباله مفتي ومفتي المناطق، حيث قال إن ⁠الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل وشهدنا تبعات هذا الأمر، أنا اريد ان استقوي بشريكي واخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان.وشدد عون على أن "⁠نحن باقون لأننا محصنون بوحدتنا وما من أحد سيأخذنا إلى مكان آخر، ولكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تعطيها للبنان".وقال: "⁠السنة في يعطون قيمتين كبيرتين: الاعتدال في الداخل، وتأكيد وضمانة انتماء لبنان إلى محيطه العربي".واعتبر أن "⁠لا احد بإستطاعته ان يلغي احداً في لبنان وما من احد له فضل اكثر من احد فيه وجميعنا بوحدتنا لنا فضل على لبنان والمفتي هو مفتي الجمهورية وليس مفتي السنة فقط والتنسيق مع سماحته قائم على اساس الحفاظ على لبنان".وأضاف: "⁠طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان".وختم عون حديثه قائلا: "⁠فتحنا ملف الفساد وانا سائر به حتى النهاية لأن مشكلتنا الأساسية في لبنان هي الفساد وعدم المساءلة ، والفساد لا يعرف لوناً ولا طائفة ولا مذهب".