Advertisement

لبنان

سلسلة نشاطات لوزير الزراعة... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1395955-638889596119336534.jpg
Doc-P-1395955-638889596119336534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل  وزير الزراعة الدكتور نزار هاني سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، وتم  البحث في تعزيز التعاون على مستوى التبادل التجاري، ولا سيما في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية. 
Advertisement

وركّز الجانبان على "أهمية تسهيل دخول الصادرات الزراعية اللبنانية، بخاصة التفاح والكرز إلى السوق البرازيلية، عبر تجديد البروتوكولات الصحية والفنية"، واتفقا على "إعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة وتكثيف التعاون بين فرق العمل في وزارتي الزراعة في البلدين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون زراعي جديدة في أقرب فرصة، على أن يبدأ العمل فورًا على دعم تصدير التفاح اللبناني خلال هذا الموسم".

وفي لقاء ثانٍ، استقبل هاني سفير المملكة المغربية محمد أكرين، وتناول البحث إمكانات التعاون الزراعي في المجالات المتقدمة، لا سيما زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية، وهي تجربة رائدة تتقدم فيها المملكة المغربية. وناقش الجانبان تبادل الزيارات والخبرات بين الهيئات البحثية والمؤسسات الزراعية في البلدين، ولا سيما في ميدان المحاصيل الزراعية المتكيفة مع التغيّرات المناخية، وإنتاج الزيوت والنباتات الطبية والعطرية. وتم الاتفاق على إعداد إطار تعاون شامل في هذا السياق، يعكس التقاطعات التنموية والعلمية المشتركة".

ثم شارك وزير الزراعة في ندوة نظمتها نقابة المهندسين – بيروت بعنوان:"من التربة إلى الأمان: رحلة نظام حيازة الأراضي الزراعية في لبنان"، والقى كلمة شدّد في خلالها على "أهمية العقود الزراعية الرسمية كأداة لحماية الحقوق، وتثبيت العلاقة بين المالك والمزارع، وتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية". وقال:"نحن في وزارة الزراعة نعتبر أن العقود الرسمية تشكل حجر الزاوية في تطوير الزراعة التعاقدية، وهي ضرورة لتحسين التخطيط، وتوجيه الدعم، وتأمين الشفافية".

وأعلن عن "خطوات عملية تدرسها الوزارة، منها تبسيط تسجيل العقود، وإنشاء هيئة مرجعية تُعنى بتنظيمها، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتوعية للمزارعين والمخاتير والمهندسين الزراعيين، بالتعاون مع البلديات والمنظمات الشريكة".

كما شارك الوزير هاني في اجتماع حكومي طارئ دعا إليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا لمتابعة أزمة التلوّث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، في ظل تراجع تدفقات المياه وارتفاع معدلات التلوث، حيث أكد سلام أن "الوضع بلغ مرحلة حرجة، مع انخفاض منسوب المياه في بحيرة القرعون إلى ما دون 45 مليون متر مكعب، وتلوّث أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه، ما يشكّل تهديدًا على الصحة العامة والأمن المائي.

وقدّم رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علويّة عرضًا شاملاً، تلته مداخلات من الوزراء والمحافظين والمعنيين، وانتهى الاجتماع إلى تكليف المصلحة بتحضير خارطة طريق عاجلة لمعالجة التلوث، مع عقد اجتماعات شهرية للمتابعة والتقييم.

ومساءً، عقد وزير الزراعة لقاءً في بلدة الدامور ضمّ بلديتي الدامور وكفرفقود لمتابعة أزمة مياه الري في سهل الدامور، وتحديدًا مزارع الموز التي تعاني من تدنّي وصول المياه، وتم التوافق خلال الاجتماع على "اعتماد خطة للإدارة المحلية المستدامة لمياه نهر الدامور، تضمن التوازن بين النشاطات السياحية على ضفافه واستخداماته الزراعية. كما جرى التخطيط لاعتماد تقنيات ري ذكية وحديثة، كالري بالتنقيط، للحد من الهدر والتكيّف مع شحّ المياه".

واختتم وزير الزراعة نهاره، بلقاء موسّع في قصر المير أمين، جمعه بعدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية البارزة، من بينهم ، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، الوزير المفوض في جامعة الدول العربية طارق النابلسي، ، مدير وحدة ريادة الأعمال في المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور أسامة الريس وعميدة كلية اللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتورة سارة الجزار، حيث تناول اللقاء واقع القطاع الزراعي اللبناني والتحديات البنيوية التي يواجهها، كما ركّز النقاش على "سبل تشجيع الاستثمارات العربية في الزراعة اللبنانية، وإمكان تنظيم مؤتمر خاص للمستثمرين العرب في بيروت"، اضافة الى التطرق إلى "ملف مركز ريادة الأعمال الزراعية، سواء من حيث الإنجازات أو الإطار القانوني، بما يعزز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية التقى فرح... هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
24/07/2025 16:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل المدير العام لوزارة الزراعة.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
24/07/2025 16:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى سفير الأردن.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
24/07/2025 16:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء عون- سلام اليوم... هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
24/07/2025 16:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2025-07-24
09:26 | 2025-07-24
09:21 | 2025-07-24
09:13 | 2025-07-24
09:08 | 2025-07-24
09:01 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24