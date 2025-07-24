سلسلة نشاطات لوزير الزراعة... هذا ما تم بحثه

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استقبل الدكتور نزار هاني سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، وتم البحث في تعزيز التعاون على مستوى التبادل التجاري، ولا سيما في قطاعي الحيوانية والنباتية.وركّز الجانبان على "أهمية تسهيل دخول الصادرات الزراعية ، بخاصة التفاح والكرز إلى السوق البرازيلية، عبر تجديد البروتوكولات الصحية والفنية"، واتفقا على "إعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة وتكثيف التعاون بين فرق العمل في وزارتي الزراعة في البلدين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون زراعي جديدة في أقرب فرصة، على أن يبدأ العمل فورًا على دعم تصدير التفاح اللبناني خلال هذا الموسم".وفي لقاء ثانٍ، استقبل هاني سفير المغربية محمد أكرين، وتناول البحث إمكانات التعاون الزراعي في المجالات المتقدمة، لا سيما زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية، وهي تجربة رائدة تتقدم فيها المملكة المغربية. وناقش الجانبان تبادل الزيارات والخبرات بين الهيئات البحثية والمؤسسات الزراعية في البلدين، ولا سيما في ميدان المحاصيل الزراعية المتكيفة مع التغيّرات المناخية، وإنتاج الزيوت والنباتات الطبية والعطرية. وتم الاتفاق على إعداد إطار تعاون شامل في هذا السياق، يعكس التقاطعات التنموية والعلمية المشتركة".ثم شارك وزير الزراعة في ندوة نظمتها نقابة المهندسين – بعنوان:"من التربة إلى الأمان: رحلة نظام حيازة الأراضي الزراعية في "، والقى كلمة شدّد في خلالها على "أهمية العقود الزراعية الرسمية كأداة لحماية الحقوق، وتثبيت العلاقة بين المالك والمزارع، وتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية". وقال:"نحن في نعتبر أن العقود الرسمية تشكل حجر الزاوية في تطوير الزراعة التعاقدية، وهي ضرورة لتحسين التخطيط، وتوجيه الدعم، وتأمين الشفافية".وأعلن عن "خطوات عملية تدرسها الوزارة، منها تبسيط تسجيل العقود، وإنشاء هيئة مرجعية تُعنى بتنظيمها، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتوعية للمزارعين والمخاتير والمهندسين الزراعيين، بالتعاون مع البلديات والمنظمات الشريكة".كما شارك الوزير هاني في اجتماع حكومي طارئ دعا إليه الدكتور نواف سلام في السرايا لمتابعة أزمة التلوّث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، في ظل تراجع تدفقات المياه وارتفاع معدلات التلوث، حيث أكد سلام أن "الوضع بلغ مرحلة حرجة، مع انخفاض منسوب المياه في بحيرة القرعون إلى ما دون 45 مليون متر مكعب، وتلوّث أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه، ما يشكّل تهديدًا على الصحة العامة والأمن المائي.وقدّم رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علويّة عرضًا شاملاً، تلته مداخلات من الوزراء والمحافظين والمعنيين، وانتهى الاجتماع إلى تكليف المصلحة بتحضير خارطة طريق عاجلة لمعالجة التلوث، مع عقد اجتماعات شهرية للمتابعة والتقييم.ومساءً، عقد وزير الزراعة لقاءً في بلدة الدامور ضمّ بلديتي الدامور وكفرفقود لمتابعة أزمة مياه الري في سهل الدامور، وتحديدًا مزارع الموز التي تعاني من تدنّي وصول المياه، وتم التوافق خلال الاجتماع على "اعتماد خطة للإدارة المحلية المستدامة لمياه نهر الدامور، تضمن التوازن بين النشاطات السياحية على ضفافه واستخداماته الزراعية. كما جرى التخطيط لاعتماد تقنيات ري ذكية وحديثة، كالري بالتنقيط، للحد من الهدر والتكيّف مع شحّ المياه".واختتم وزير الزراعة نهاره، بلقاء موسّع في قصر المير أمين، جمعه بعدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية البارزة، من بينهم ، لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، الوزير المفوض في طارق النابلسي، ، مدير وحدة ريادة الأعمال في المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور أسامة وعميدة كلية اللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتورة سارة الجزار، حيث تناول اللقاء واقع القطاع الزراعي اللبناني والتحديات البنيوية التي يواجهها، كما ركّز على "سبل تشجيع الاستثمارات العربية في الزراعة اللبنانية، وإمكان تنظيم مؤتمر خاص للمستثمرين العرب في بيروت"، اضافة الى التطرق إلى "ملف مركز ريادة الأعمال الزراعية، سواء من حيث الإنجازات أو الإطار القانوني، بما يعزز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.