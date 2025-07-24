"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة

نعت والمغتربين السابق الدكتور الذي وافته اثر أزمة قلبية مفاجئة

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وفي بيان، تقدمت الوزارة "من زوجته وأسرته ومن الدبلوماسية والعربية بأحرّ التعازي راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته"

واعتبر البيان أن " فقد برحيله شخصية مميّزة عملت طويلاً في سبيل الدفاع عن قضاياه في مختلف المناصب التي تبوأها، ولاسيّما كسفير للبنان في ، وكوزير للخارجية والمغتربين في أدق المراحل التي مرّ بها الوطن خلال السنوات الماضية".



وختم: "عُرف الراحل بمواقفه الوطنية ومساهماته الفكرية والدبلوماسية وكتاباته وكانت مسيرته المهنية حافلة ترك خلالها الأثر الطيّب لدى كل من عرفه".