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لبنان

"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:18
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نعت وزارة الخارجية والمغتربين وزير الخارجية والمغتربين السابق الدكتور عبدالله بوحبيب الذي وافته المنية اثر أزمة قلبية مفاجئة
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وفي بيان، تقدمت الوزارة "من زوجته وأسرته ومن الدبلوماسية اللبنانية والعربية بأحرّ التعازي راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته"
 
واعتبر البيان أن "لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة عملت طويلاً في سبيل الدفاع عن قضاياه في مختلف المناصب التي تبوأها، ولاسيّما كسفير للبنان في واشنطن، وكوزير للخارجية والمغتربين في أدق المراحل التي مرّ بها الوطن خلال السنوات الماضية".
 
وختم: "عُرف الراحل بمواقفه الوطنية ومساهماته الفكرية والدبلوماسية وكتاباته وكانت مسيرته المهنية حافلة ترك خلالها الأثر الطيّب لدى كل من عرفه".
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