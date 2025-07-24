بعد جريمة المعاملتين... القصيفي يطالب بتوقيف الجناة ومحاسبتهم فورًا

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دان نقيبب محرري ، بشدة، في بيان الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها في المعاملتين المغدور التحومي وزوجته، "نتيجة الفلتان الامني في هذه المنطقة وغياب الحراسة الواجبة لاحيائها وشوارعها على الرغم منم المناشدات التي صدرت في الاونة الأخيرة للسلطات الامنية والمحلية من دون طائل، وهي منطقة سكنية وسياحية لم تلق الاهتمام اللازم من هذه السلطات، فاضحت مفتوحة للفوضى والعبث غير المنضبط".وإذ تقدم بأحر التعازي من عائلة التحومي وأبناء والمعاملتين على فقد المغدورين سائلا لهما ، دعا الأجهزة القضائية والامنية إلى تكثيف عمليات البحث والملاحقة لتوقيف الجناة وسوقهم إلى المحاكمة لينالوا ما يستحقون من قصاص".