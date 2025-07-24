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لبنان

بعد جريمة المعاملتين... القصيفي يطالب بتوقيف الجناة ومحاسبتهم فورًا

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:35
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دان نقيبب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بشدة، في بيان الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها في المعاملتين المغدور جورج عبدالله التحومي وزوجته، "نتيجة الفلتان الامني  في هذه المنطقة وغياب الحراسة الواجبة لاحيائها وشوارعها على الرغم منم المناشدات التي صدرت في الاونة الأخيرة للسلطات الامنية والمحلية من دون طائل، وهي منطقة سكنية وسياحية لم تلق الاهتمام اللازم من هذه السلطات، فاضحت مفتوحة للفوضى والعبث غير المنضبط".
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وإذ تقدم القصيفي بأحر التعازي من عائلة التحومي وأبناء غزير والمعاملتين على فقد المغدورين سائلا لهما الرحمة، دعا الأجهزة القضائية والامنية إلى تكثيف عمليات البحث والملاحقة لتوقيف الجناة وسوقهم إلى المحاكمة لينالوا ما يستحقون من قصاص".
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