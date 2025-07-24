عون استقبل وفدا من الجالية اللبنانية في أوستراليا.. وأشاد بدعم الكويت

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استقبل الرئيس راعي أبرشية أوستراليا المطران أنطوان مع وفد من في اوستراليا.وأعرب طربيه خلال اللقاء عن تمسكهم بلبنان، حيث قال:" نعمل بضمير وفعالية من اجل بلدينا معا واوستراليا، ونلتزم مع فخامتكم بلبنان الرسالة ونموذج حوار للشرق والغرب والحرية هي الضمانة للوحدة ضمن التعددية ولن تكون للطوائف والأحزاب والمناطق اسباب للتفرقة او التجزئة او الانقسام".من جانبه، قال للوفد الاوسترالي برئاسة المطران طربيه:" اللبنانيون في اوستراليا وغيرها من دول العالم رافعة لبنان ولولا حبهم له لما استطاع لبنان اجتياز الأزمة الصعبة التي مر بها".كما استقبل عون رئيس اللبناني صقال مع وفد عرض نشاطات المجلس بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما زيادة التجارة البينية وتشجيع السياحة واستقطاب الاستثمارات.ونوه عون بالدعم الذي تقدمه اميراً وحكومة وشعباً للبنان في المجالات كافة مقدراً مواقف الشيخ الأحمد وعاطفته الكبيرة تجاه لبنان وشعبه.