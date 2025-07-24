Advertisement

لبنان

عون استقبل وفدا من الجالية اللبنانية في أوستراليا.. وأشاد بدعم الكويت

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1395970-638889619331881936.png
Doc-P-1395970-638889619331881936.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس جوزيف عون راعي أبرشية أوستراليا المطران أنطوان طربيه مع وفد من الجالية اللبنانية في اوستراليا.
Advertisement

وأعرب طربيه خلال اللقاء عن تمسكهم بلبنان، حيث قال:" نعمل بضمير وفعالية من اجل بلدينا معا لبنان واوستراليا، ونلتزم مع فخامتكم بلبنان الرسالة ونموذج حوار للشرق والغرب والحرية هي الضمانة للوحدة ضمن التعددية ولن تكون للطوائف والأحزاب والمناطق اسباب للتفرقة او التجزئة او الانقسام".

من جانبه، قال الرئيس عون للوفد الاوسترالي برئاسة المطران طربيه:" اللبنانيون في اوستراليا وغيرها من دول العالم رافعة لبنان ولولا حبهم له لما استطاع لبنان اجتياز الأزمة الصعبة التي مر بها".

كما استقبل عون رئيس مجلس الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال مع وفد عرض نشاطات المجلس بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما زيادة التجارة البينية وتشجيع السياحة واستقطاب الاستثمارات. 

ونوه عون بالدعم الذي تقدمه الكويت اميراً وحكومة وشعباً للبنان في المجالات كافة مقدراً مواقف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعاطفته الكبيرة تجاه لبنان وشعبه.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفدا من المدربين الفنيين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
24/07/2025 16:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صيدا يستقبل وفدًا من الأمن العام ويشيد بجهوده في الجنوب
lebanon 24
24/07/2025 16:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل وفدا من الأرجنتين من أصول لبنانية في زيارة حج
lebanon 24
24/07/2025 16:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى استقبلت وفدا من جمعية "سطوح بيروت"
lebanon 24
24/07/2025 16:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2025-07-24
09:26 | 2025-07-24
09:21 | 2025-07-24
09:13 | 2025-07-24
09:08 | 2025-07-24
09:01 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24