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لبنان

الجيش ينفذ مداهمات وتوقيفات.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:03
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد – بعبدا، وأوقفت المواطنين (ا.ش.) و(ح.ش.) و(م.ش.) و(ب.ش.) لإطلاقهم النار.
كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي  العاصي – الهرمل وشدرا – عكار 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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