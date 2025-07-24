الجيش ينفذ مداهمات وتوقيفات.. إليكم التفاصيل

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صدر عن البيان الآتي:"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد – ، وأوقفت المواطنين (ا.ش.) و(ح.ش.) و(م.ش.) و(ب.ش.) لإطلاقهم النار.كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي العاصي – وشدرا – 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".