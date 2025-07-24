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لبنان

الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات زارت البطريرك العبسي والسفير البابوي

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:06
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 زارت الرئيسة العامة الجديدة للراهبات المخلصيات الأم كلاديس الصباغ والأخوات المدبرات السفير البابوي باولو بورجيا في مقر السفارة البابوية - في حريصا.
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 ثم زارت بعد ذلك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في مقره في الربوة، وكان عرض للأوضاع الكنسية. 
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