الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات زارت البطريرك العبسي والسفير البابوي

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زارت الرئيسة العامة الجديدة للراهبات المخلصيات الأم كلاديس الصباغ والأخوات المدبرات في مقر - في .ثم زارت بعد ذلك، بطريرك وسائر المشرق للروم في مقره في الربوة، وكان عرض للأوضاع الكنسية.