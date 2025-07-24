شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال

استقبل العام اللواء في مكتبه وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور .

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وتم البحث في شؤون إغترابية وكيفية المساعدة على ربط بأبنائه المنتشرين حول العالم.