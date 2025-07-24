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لبنان

شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:05
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز.
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وتم البحث في شؤون إغترابية وكيفية المساعدة على ربط لبنان بأبنائه المنتشرين حول العالم.
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