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لبنان

في مخيم البداوي.. وقفة تضامنية تضامنا مع غزة وإضراب عن الطعام

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:08
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نفّذ اعتصام في مخيم البداوي ووقفة تضامنية دعما واسنادا لاهالي قطاع غزة، وقد رفع المشاركون شعارات تندد بجريمة قتل أطفال غزة جوعاً وعطشاً، ودعوا إلى فتح المعابر فوراً لإدخال الغذاء والدواء.
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الوقفة تخللتها إعلان القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عاطف خليل وعدد من رفاقه الإضراب عن الطعام، تعبيراً عن التضامن مع المحاصرين في القطاع.

ويُشار إلى أنه من المقرر إقامة خيمة اعتصام داخل المخيم لتشكل نقطة دعم وتضامن يومي مع أهل غزة.

 
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