في مخيم البداوي.. وقفة تضامنية تضامنا مع غزة وإضراب عن الطعام

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نفّذ اعتصام في مخيم البداوي ووقفة تضامنية دعما واسنادا لاهالي ، وقد رفع المشاركون شعارات تندد بجريمة قتل أطفال غزة جوعاً وعطشاً، ودعوا إلى فتح المعابر فوراً لإدخال الغذاء والدواء.الوقفة تخللتها إعلان القيادي في لتحرير عاطف خليل وعدد من رفاقه الإضراب عن الطعام، تعبيراً عن التضامن مع المحاصرين في القطاع.ويُشار إلى أنه من المقرر إقامة خيمة اعتصام داخل المخيم لتشكل نقطة دعم وتضامن يومي مع أهل غزة.