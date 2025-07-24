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لبنان

جولات تفتيش لحماية المستهلك في النبطية وحاصبيا

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:12
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تابعت فرق مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة نشاطها الرقابي في محافظة النبطية، حيث نفّذت جولات ميدانية شملت عددًا من البلدات، بينها النبطية الفوقا، دير الزهراني، كفرتبنيت، أرنون، حبوش، وبلدة شويا في قضاء حاصبيا، وذلك في إطار "مراقبة عامة" للأسواق وضمان الالتزام بالقوانين.
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كما قام المراقبون بعملية كيل ورصرصة لصهريج محروقات تابع لشركة "هوديكو" في الزهراني، ضمن خطة الوزارة للتأكد من سلامة توزيع المشتقات النفطية وضبط أي مخالفات محتملة في هذا القطاع الحيوي.
 
و تابع رئيس المصلحة محمد بيطار ملف معامل تكرير وبيع المياه في المنطقة، حيث قام والمراقبين بالكشف على عدد من المعامل، للتأكد من استيفائها شروط السلامة، لا سيما في ما يتعلق بمكان التعبئة.

وخلال الجولة، تم تنبيه وتحذير أصحاب المعامل بضرورة التقيّد بالقوانين والالتزام بمعايير السلامة العامة والنظافة، ووجوب التبليغ عن نتائج العينات الصادرة عن المختبر المعتمد دورياً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإقفال المكان اذا اقتضى ذلك .
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