جولات تفتيش لحماية المستهلك في النبطية وحاصبيا

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كما قام المراقبون بعملية كيل ورصرصة لصهريج محروقات تابع لشركة "هوديكو" في ، ضمن خطة الوزارة للتأكد من سلامة توزيع المشتقات النفطية وضبط أي مخالفات محتملة في هذا القطاع الحيوي. تابعت فرق مصلحة حماية المستهلك في نشاطها الرقابي في ، حيث نفّذت جولات ميدانية شملت عددًا من البلدات، بينها ، ، كفرتبنيت، أرنون، ، وبلدة شويا في قضاء ، وذلك في إطار "مراقبة عامة" للأسواق وضمان الالتزام بالقوانين.كما قام المراقبون بعملية كيل ورصرصة لصهريج محروقات تابع لشركة "هوديكو" في ، ضمن خطة الوزارة للتأكد من سلامة توزيع المشتقات النفطية وضبط أي مخالفات محتملة في هذا القطاع الحيوي.

و تابع رئيس المصلحة ملف معامل تكرير وبيع المياه في المنطقة، حيث قام والمراقبين بالكشف على عدد من المعامل، للتأكد من استيفائها شروط السلامة، لا سيما في ما يتعلق بمكان التعبئة.



وخلال الجولة، تم تنبيه وتحذير أصحاب المعامل بضرورة التقيّد بالقوانين والالتزام بمعايير السلامة العامة والنظافة، ووجوب التبليغ عن نتائج العينات الصادرة عن المختبر المعتمد دورياً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإقفال المكان اذا اقتضى ذلك .