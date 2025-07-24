جالت في المطار... وزيرة السياحة افتتحت الورشة التدريبية المخصصة لعناصر الأمن العام

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أعلنت وزيرة السياحة لورا لحود الخازن في مؤتمر صحافي خلال جولتها في مطار افتتاح الورشة التدريبية المخصصة لعناصر الأمن العام العاملين في والتي تأتي كثمرة تعاون فعال بين وزارة السياحة والمديرية العامة للأمن العام وجامعة ، وذلك تزامنا مع بدء الدورات التدريبية بإشراف للأمن العام اللواء حسن شقير والذي مثله في المؤتمر العميد جمال الجاروش.وكان للوزيرة لحود كلمة، توجهت في مستهلها الى اللواء شقير ورئيس جامعة الحكمة البروفيسور نعمه وضباط وعناصر الأمن العام وفريق عمل مطار الدولي بيروت، مرحبة ومنوهة بما يبذل ، وقالت : "يسرني أن أفتتح اليوم، باسم وزارة السياحة، هذه الورشة التدريبية المخصصة لعناصر الأمن العام العاملين في مطار رفيق الدولي - بيروت، والتي تأتي كثمرة تعاون فعال بين وزارة السياحة والمديرية العامة للأمن العام وجامعة الحكمة،وتحديدا كلية السياحة وإدارة الفنادق فيها".أضافت :"هذا التعاون تكرس رسميا في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع رئيس جامعة الحكمة في 11 ، بعد اجتماعات تحضيرية مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وبمواكبة مشكورة من مدير مكتب المدير العام العقيد علي ترمس، وعميدة كلية السياحة الدكتورة نور رشكيدي، وفريق عمل وزارة السياحة الذي إلى هذا الربط البناء بين الجهات الثلاث".وتابعت:" نحن لا نكتفي بالتشخيص. بدأنا منذ الاجتماع الأول بالترجمة العملية. وزارة الأشغال قامت بجهود كبيرة لتحسين الخدمات، ومنها مؤخرا تنظيم تاكسي المطار بشكل جدي. وزارتا الداخلية والدفاع قامتا بعمل يشهد له على مستوى الحفاظ على الأمن. والخطط التي تنفذها شركة طيران لتأهيل طريق المطار تتابع".وأضافت: "ها نحن اليوم، نعمل على الوجه الإنساني للمطار:التواصل مع الوافدين، حسن الاستقبال، الاحترام المتبادل، وتقديم صورة مشرقة عن .هذه الورشة، التي تمتد على أربعة أيام، وتطال حوالي 400 عنصر، تعكس التزامنا المشترك ببناء تجربة أكثر احترافية وإنسانية في مطار بيروت.لأن عنصر الأمن العام، هو أول وجه يراه السائح،وهو أول كلمة ترحيب يسمعها، وأول ابتسامة ترافق دخوله إلى لبنان.إننا لا نطلب من عناصر الأمن العام أن يتخلوا عن دورهم الأمني الجبار، وتفانيهم المميز في الحفاظ على الأمان والاستقرار، بل أن يضيفوا إليه بعدا، يقومون به تلقائيا في غالب الأحيان، ونسعى لتثبيته مؤسساتيا، بعدا يعكس حضارة هذا الوطن وكرم ضيافته".واستطردت :"هذا ما ستقدمه هذه الورشة من أدوات عملية، وتوعية على أهمية القطاع السياحي، تتضمن مهارات التواصل الإيجابي، وفهم الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى تمارين تفاعلية تمكن المشاركين من تجسيد هذه القيم في ممارساتهم اليومية.أود أن أكرر شكري العميق للأمن العام، قيادة وأفرادا، على الانفتاح والرغبة بالتطوير. تعاون الأمن العام مع هذه المبادرة دليل قوة وتواضع والتزام.وشكرا لجامعة الحكمة، رئاسة وفريقا أكاديميا، في عيدها ال150، على تقديم المعرفة والخبرة التربوية الرفيعة".بعدها، جالت الوزيرة لحود والوفد المرافق في المطار بدءا من قاعة المغادرة حيث اطلعت من المعنيين على الاجراءات والتدابيبر المتبعة .وكذلك جالت في قسم السوق الحرة في المطار وصولا الى قاعة الوصول، حيث إستمعت الى بعض الملاحظات من الوافدين والمغادرين، مرحبة بجميع الوافدين الى لبنان.وتفقدت وزيرة السياحة مكتب وزارة السياحة. وقد أثنت على الجهد الذي تقوم به مختلف الاجهزة الأمنية العاملة في المطار والتعاون الذي تبديه كل الوزارات المعنية لتسهيل سير العمل في المطار، لا سيما وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي لا يهدأ ولا يوفر جهدا لتعزيز دور المطار وإظهاره على أحسن صورة".وردا على سؤال حول التحسينات التي لمستها في المطار، أثنت الوزيرة لحود على جهود قائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وكافة الأجهزة الأمنية وكل الوزارات المعنية التي تعمل على تحسين المطار، لافتة الى "أن التحسينات والإجراءات واضحة في المطار"، مثنية على "الخطوة الايجابية في تسعير التاكسي وترتيب عمل التاكسيات في المطار "، لافتة إلى انه قريبا ستصل الباصات أيضا الى المطار إضافة الى تحسينات خلال الأسابيع والاشهر ".وختاما، لفتت لحود الى "ان فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، يقومان بكل ما هو لمصلحة لبنان".وشجعت وزيرة السياحة كل السائحين على حضور المهرجانات التي تضيء كل المناطق .