غارة إسرائيلية تشعل حريقاً واسعاً في أحراج بيت ليف

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نفّذت طائرة مسيّرة تابعة للجيش ، غارة مزدوجة استهدفت منطقة حرجية في أطراف بلدة – ، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير امتدّ بسرعة في المساحات الحرجية، حسب مندوبة " ".وحسب المعلومات، فإن الغارة الأولى تمّت عبر صاروخ موجه، أعقبتها غارة ثانية بعد نحو نصف ساعة، استهدفت النقطة نفسها تقريبًا، لعرقلة جهود الإطفاء ومنع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى النيران.