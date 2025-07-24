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لبنان

غارة إسرائيلية تشعل حريقاً واسعاً في أحراج بيت ليف

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:29
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نفّذت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي، غارة مزدوجة استهدفت منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليفقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير امتدّ بسرعة في المساحات الحرجية، حسب مندوبة "لبنان24".
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وحسب المعلومات، فإن الغارة الأولى تمّت عبر صاروخ موجه، أعقبتها غارة ثانية بعد نحو نصف ساعة، استهدفت النقطة نفسها تقريبًا، لعرقلة جهود الإطفاء ومنع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى النيران.

  
 
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