Advertisement

لبنان

بعد تصويت الكنيست على فرض السيادة في الضفة الغربية.. بيان لـ"الحزب"

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1395997-638889661680862216.png
Doc-P-1395997-638889661680862216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدر "حزب الله" بيانا  حول تصويت الكنيست على اقتراح يدعو الى فرض السيادة الإسرائيلية على ‏الضفة الغربية وغور الأردن ، ورأى انه ‏ "مع كل يوم يمر على هذه الحرب الشعواء على الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع كل يوم يزداد فيه الفتك ‏والإجرام الصهيوني، ومع استمرار الإبادة الجماعية والحصار والتجويع الذي يتعرض له أهل غزة، تتكشف ‏وتطفو إلى السطح السياسات والخطط الإسرائيلية التوسعية والأحلام التلمودية بتحقيق ما يسمى "الوطن ‏التاريخي للشعب اليهودي".‏
Advertisement


اضاف:"وما تصويت الكنيست الصهيوني اليوم على اقتراح يدعو الى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ‏وغور الأردن، إلا انعكاس لطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي، وتأكيد أن هذا الكيان يُمعن في ‏احتلاله وغصبه للأرض الفلسطينية، ويقفز فوق كل الالتزامات والاتفاقات الدولية، لِيثبت أن تلك الاتفاقات ‏لم تكن إلا مجرد غطاء لتوسيع احتلاله واستيطانه وتهويد الأرض الفلسطينية وتصفية القضية برمّتها". ‏


 واكد أن "ترك هذا الوحش المتفلّت الذي ينهش بجسد الأمة، سيدفعه للتمادي أكثر وأكثر، وهو لن يقف عند ‏حدود الضفة أو القدس أو فلسطين بل ستشمل مخططاته كامل المنطقة، ولن يكون أحد بمنأى عن تلك ‏المشاريع الشيطانية، وليس ما يجري في لبنان وسوريا من خلال الاعتداءات المتواصلة والتوغلات ‏المستمرة واحتلال الأراضي، وكذلك العدوان على اليمن العزيز، إلا استكمالاً لتلك المشاريع". ‏


 و اذ دان"بشدة هذا القرار"، اكد" وقوفه الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لِتحرير ‏أرضه، وهو الذي سيسقط بمقاومته وبِسواعد مجاهديه كل المخططات الصهيونية"، محملا "الدول العربية ‏والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم، المسؤوليات التاريخية لِمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل ‏بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع". ‏
مواضيع ذات صلة
الأردن يدين تصويت الكنيست لصالح "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
lebanon 24
24/07/2025 16:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يندد بقرار الكنيست الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن
lebanon 24
24/07/2025 16:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العُمانية تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
lebanon 24
24/07/2025 16:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية إجراء باطل ولا شرعية له
lebanon 24
24/07/2025 16:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2025-07-24
09:26 | 2025-07-24
09:21 | 2025-07-24
09:13 | 2025-07-24
09:08 | 2025-07-24
09:01 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24