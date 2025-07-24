نداء من النادي اللبناني لليخوت إلى الرئيس عون.. هذا ما جاء فيه

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وجّه لليخوت نداءً إلى رئيس الجمهورية ، طالباً تدخله لحماية النادي من خطر الإزالة، مشيرا الى أن" ما يتعرض له يأتي نتيجة إجراءات إدارية وقضائية تتنافى مع المصلحة العامة".وجاء في النداء: فخامة الرئيس، نتوجه إليكم بهذا النداء من أبناء البحر ومن المدافعين عن الرياضة والثقافة البحرية، لطلب حمايتكم لنادينا، النادي اللبناني لليخوت، الذي يواجه خطر الإزالة اليوم من قبل بعض الجهات الإدارية والقضائية، لأسباب تتنافى مع المصلحة العامة.هذا النادي، الذي يحتضن ، ويدرّبهم على قيم الانضباط، والبيئة، والانتماء، ليس مجرد مبنى على الشاطئ، بل هو مساحة آمنة للتربية، ومؤسسة قائمة منذ سنوات على الأملاك العامة لخدمة الوطن وأبنائه.نرجو من فخامتكم التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، وحماية هذا الصرح الوطني من محاولات الاستيلاء أو التدمير، دفاعاً عن ، وعدالة المؤسسات، وكرامة الأجيال ".