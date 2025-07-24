افتتاح المعرض الزراعي في زحلة

Advertisement

افتتحت ، بالتعاون مع الرهبانية الباسيلية الشويرية وبلدية والجمعية للدراسات والتدريب، المعرض الزراعي للمنتجات المحلية في ساحة دير الطوق – زحلة، بحضور فعاليات رسمية ودينية وزراعية. يستمر المعرض يومين ويتخلله أنشطة فنية وحوارية ومساحات للأطفال.مدير عام وزارة الزراعة أعلن خلال الافتتاح اختيار زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"، بالتعاون مع الوزير هاني، مؤكداً أن المدينة أصبحت رسمياً عاصمة عالمية للنبيذ والتذوق.بدوره، شدد رئيس بلدية زحلة سليم غزالة على أهمية المعرض كمنصة دائمة لدعم المزارعين والصناعيين، مؤكداً التوجه لتكرار التجربة أسبوعياً بهدف بناء اقتصاد محلي تشاركي.، عرض الدكتور رامي اللقيس أربع ركائز لدعم المعارض: التنمية الريفية، السلم الأهلي، التمكين الاقتصادي، والتحول إلى مجتمع منتج، بينما أشار الأب المدبر الياس إلى أن المعرض يعكس غنى زحلة بالطاقات الزراعية والحرفية، مؤكداً الرهبنة بدعم المجتمع الزحلي على المستويات كافة.