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لبنان

افتتاح المعرض الزراعي في زحلة

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:26
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افتتحت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الرهبانية الباسيلية الشويرية وبلدية زحلة والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، المعرض الزراعي للمنتجات المحلية في ساحة دير مار الياس الطوق – زحلة، بحضور فعاليات رسمية ودينية وزراعية. يستمر المعرض يومين ويتخلله أنشطة فنية وحوارية ومساحات للأطفال.
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مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود أعلن خلال الافتتاح اختيار زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"، بالتعاون مع الوزير نزار هاني، مؤكداً أن المدينة أصبحت رسمياً عاصمة عالمية للنبيذ والتذوق.

بدوره، شدد رئيس بلدية زحلة سليم غزالة على أهمية المعرض كمنصة دائمة لدعم المزارعين والصناعيين، مؤكداً التوجه لتكرار التجربة أسبوعياً بهدف بناء اقتصاد محلي تشاركي.

من جهته، عرض الدكتور رامي اللقيس أربع ركائز لدعم المعارض: التنمية الريفية، السلم الأهلي، التمكين الاقتصادي، والتحول إلى مجتمع منتج، بينما أشار الأب المدبر الياس الخوري إلى أن المعرض يعكس غنى زحلة بالطاقات الزراعية والحرفية، مؤكداً التزام الرهبنة بدعم المجتمع الزحلي على المستويات كافة.
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