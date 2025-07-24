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لبنان

خارطة طريق جديدة لتعزيز الصادرات والاستثمارات اللبنانية

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:39
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جمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط الملحقين الاقتصاديين الثلاثة عشر للبنان، في لقاء استراتيجي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين حضره  أيضا وزير الصناعة جو عيسى الخوري.
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وحسب البيان، شكّل الاجتماع "منصة مباشرة للحوار مع الممثلين الاقتصاديين للبنان في الخارج، حيث شاركوا بفعالية في النقاشات ،ونقلوا أبرز التحديثات والتحديات التي يواجهونها في دول اعتمادهم".

اضاف البيان: "وفي إطار جهود الوزير بساط  لإعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية، طُلب من كل ملحق اقتصادي إعداد مذكرة مفصلة تتضمن نتائج ملموسة لدعم المصدّرين والمستورِدين والمستثمرين اللبنانيين. وستُستكمل هذه الدينامية في اجتماعات ثنائية مع كل ملحق اقتصادي في الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو سياسة تجارية أكثر فاعلية واستهدافًا".
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