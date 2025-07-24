خارطة طريق جديدة لتعزيز الصادرات والاستثمارات اللبنانية

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جمع والتجارة الملحقين الاقتصاديين الثلاثة عشر للبنان، في لقاء استراتيجي، بالتعاون مع حضره أيضا .وحسب البيان، شكّل الاجتماع "منصة مباشرة للحوار مع الممثلين الاقتصاديين للبنان في الخارج، حيث شاركوا بفعالية في النقاشات ،ونقلوا أبرز التحديثات والتحديات التي يواجهونها في دول اعتمادهم".اضاف البيان: "وفي إطار جهود الوزير بساط لإعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية، طُلب من كل ملحق اقتصادي إعداد مذكرة مفصلة تتضمن نتائج ملموسة لدعم المصدّرين والمستورِدين والمستثمرين اللبنانيين. وستُستكمل هذه الدينامية في اجتماعات ثنائية مع كل ملحق اقتصادي في الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو سياسة تجارية أكثر فاعلية واستهدافًا".