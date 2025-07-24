قاطرات إسرائيلية تنقل غرفًا محصّنة في الجنوب.. إليكم ما يحصل

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نفّذت تفجيرين متتاليين في محيط الموقع العسكري المستحدث داخل الأراضي المحتلة على تلة الحمامص، وذلك تزامنًا مع أعمال توسعة وتحصين جارية في الموقع.وبحسب مندوبة " "، فقد رُصدت قاطرات إسرائيلية تنقل غرفًا محصّنة إلى داخل الموقع.وفي سياق متصل، أطلقت مدفعية قذائف مضيئة فوق بساتين الوزاني باتجاه أطراف بلدة .