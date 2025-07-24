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لبنان
قاطرات إسرائيلية تنقل غرفًا محصّنة في الجنوب.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
24-07-2025
|
08:43
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نفّذت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تفجيرين متتاليين في محيط الموقع العسكري المستحدث داخل الأراضي
اللبنانية
المحتلة على تلة الحمامص، وذلك تزامنًا مع أعمال توسعة وتحصين جارية في الموقع.
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وبحسب مندوبة "
لبنان24
"، فقد رُصدت قاطرات إسرائيلية تنقل غرفًا محصّنة إلى داخل الموقع.
وفي سياق متصل، أطلقت مدفعية
الاحتلال
قذائف مضيئة فوق بساتين الوزاني باتجاه أطراف بلدة
الخيام
.
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