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لبنان

قاطرات إسرائيلية تنقل غرفًا محصّنة في الجنوب.. إليكم ما يحصل

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:43
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نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين متتاليين في محيط الموقع العسكري المستحدث داخل الأراضي اللبنانية المحتلة على تلة الحمامص، وذلك تزامنًا مع أعمال توسعة وتحصين جارية في الموقع.
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وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد رُصدت قاطرات إسرائيلية تنقل غرفًا محصّنة إلى داخل الموقع.

وفي سياق متصل، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف مضيئة فوق بساتين الوزاني باتجاه أطراف بلدة الخيام.

 
 
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