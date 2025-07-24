الوزير الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن المركزي

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ترأس والبلديات ، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور التمييزي القاضي ، محافظ مدينة القاضي ، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي وعدد من الضباط المعنيين.وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.ونوّه الوزير بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والأمن الاستباقي، مشدداً على" ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق ، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط الحدود".كما أكد الوزير الحجار "أهمية الدور الذي تقوم به والعسكرية في الحفاظ على الأمن"، داعياً إلى" التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية كافة لترسيخ الإستقرار الداخلي ومنع أي خروق أمنية".