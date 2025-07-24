30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الوزير الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن المركزي
Lebanon 24
24-07-2025
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور
المدعي العام
التمييزي القاضي
جمال الحجار
، محافظ مدينة
بيروت
القاضي
مروان عبود
، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي
قيادة الجيش
وعدد من الضباط المعنيين.
Advertisement
وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.
ونوّه الوزير
الحجار
بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والأمن الاستباقي، مشدداً على" ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق
اللبنانية
، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط الحدود".
كما أكد الوزير الحجار "أهمية الدور الذي تقوم به
الأجهزة الأمنية
والعسكرية في الحفاظ على الأمن"، داعياً إلى" التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية كافة لترسيخ الإستقرار الداخلي ومنع أي خروق أمنية".
مواضيع ذات صلة
الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي
Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي
24/07/2025 19:15:13
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس واستقبل حميه وعزى بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق
Lebanon 24
بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس واستقبل حميه وعزى بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق
24/07/2025 19:15:13
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان
Lebanon 24
بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان
24/07/2025 19:15:13
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي وأطلعت وفداً إماراتياً على حاجات الوزارة
Lebanon 24
كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي وأطلعت وفداً إماراتياً على حاجات الوزارة
24/07/2025 19:15:13
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
Lebanon 24
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
11:36 | 2025-07-24
24/07/2025 11:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارته إلى فرنسا... هذا ما أعلنه سلام
Lebanon 24
بعد زيارته إلى فرنسا... هذا ما أعلنه سلام
11:35 | 2025-07-24
24/07/2025 11:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع حصانة ولجنة تحقيق برلمانية.. هل انطلق مسار المحاسبة جديًا؟
Lebanon 24
رفع حصانة ولجنة تحقيق برلمانية.. هل انطلق مسار المحاسبة جديًا؟
11:30 | 2025-07-24
24/07/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
11:21 | 2025-07-24
24/07/2025 11:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون
Lebanon 24
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون
11:13 | 2025-07-24
24/07/2025 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:36 | 2025-07-24
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
11:35 | 2025-07-24
بعد زيارته إلى فرنسا... هذا ما أعلنه سلام
11:30 | 2025-07-24
رفع حصانة ولجنة تحقيق برلمانية.. هل انطلق مسار المحاسبة جديًا؟
11:21 | 2025-07-24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
11:13 | 2025-07-24
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون
11:13 | 2025-07-24
بالفيديو... إحتراق يخت في منطقة الضبية
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 19:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24