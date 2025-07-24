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لبنان

الوزير الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن المركزي

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:43
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 ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.
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وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

ونوّه الوزير الحجار بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والأمن الاستباقي، مشدداً على" ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط الحدود".

كما أكد الوزير الحجار "أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن"، داعياً إلى" التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية كافة لترسيخ الإستقرار الداخلي ومنع أي خروق أمنية".
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