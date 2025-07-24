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لبنان

"إذا لم تؤمن المياه فورا".. المجلس الأرثوذكسي يحذّر من عصيان مدني

Lebanon 24
24-07-2025 | 09:13
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أعرب المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني عن غضبه من الأوضاع المعيشية المأسوية التي يعيشها اللبنانيون، متسائلاً إن كان المطلوب تحويل الشعب إلى متسوّل في وطنه، ومندداً بتقصير الدولة في تأمين أبسط الحقوق كالمياه والكهرباء والتعليم.
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وفي بيان شديد اللهجة، وجّه المجلس انتقادًا بسبب أزمة انقطاع المياه في الأشرفية والرميل ووسط بيروت، مطالبًا بحل فوري، ومهددًا بالدعوة إلى عصيان مدني ووقف دفع الفواتير في حال استمر الإهمال.

وتوجه إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: "ما هو دوركم يا دولة الرئيس؟ نحملكم المسؤولية كاملة، ونضع هذا البيان برسم المحاسبة الفورية".

وشدد على أن "السيل قد بلغ الربى، وإن لم يتحرك القضاء، فليتحرك الشارع".
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