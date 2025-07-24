"إذا لم تؤمن المياه فورا".. المجلس الأرثوذكسي يحذّر من عصيان مدني

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أعرب عن غضبه من الأوضاع المعيشية المأسوية التي يعيشها اللبنانيون، متسائلاً إن كان المطلوب تحويل الشعب إلى متسوّل في وطنه، ومندداً بتقصير الدولة في تأمين أبسط الحقوق كالمياه والكهرباء والتعليم.وفي بيان شديد اللهجة، وجّه المجلس انتقادًا بسبب أزمة انقطاع المياه في والرميل ووسط ، مطالبًا بحل فوري، ومهددًا بالدعوة إلى عصيان مدني ووقف دفع الفواتير في حال استمر الإهمال.وتوجه إلى رئيس الحكومة بالقول: "ما هو دوركم يا ؟ نحملكم المسؤولية كاملة، ونضع هذا البيان برسم المحاسبة الفورية".وشدد على أن " قد بلغ الربى، وإن لم يتحرك ، فليتحرك الشارع".