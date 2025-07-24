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لبنان

الرئيس عون يتضامن مع قبرص ويعرض المساعدة في مواجهة حرائق ليماسول

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:10
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 أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس واطلع منه على حجم الأضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في منطقة ليماسول في قبرص والتي أدت الى احتراق مئات المنازل والاشجار.
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وابلغ الرئيس عون نظيره القبرصي وضع امكانات لبنان بتصرف قبرص للمساعدة في اطفاء الحرائق، مؤكداً تعاطفه مع الشعب القبرصي الصديق.
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