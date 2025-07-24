الرئيس عون يتضامن مع قبرص ويعرض المساعدة في مواجهة حرائق ليماسول

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أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بالرئيس واطلع منه على حجم الأضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في في والتي أدت الى احتراق مئات المنازل والاشجار.وابلغ نظيره القبرصي وضع امكانات بتصرف قبرص للمساعدة في اطفاء الحرائق، مؤكداً تعاطفه مع الشعب القبرصي الصديق.