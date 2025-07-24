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لبنان

تجمع العلماء المسلمين: صمت عالمي على إبادة غزة

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:20
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ندّد "تجمع العلماء المسلمين" بصمت العالم تجاه المجاعة في غزة، حيث يموت العشرات يوميًا من الجوع والعطش، واصفًا إسرائيل بأنها أكثر وحشية من الحيوانات. وأكد أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه رغم سقوط آلاف الشهداء، مستشهدًا بتصريحات ضباط في جيش الاحتلال عن مقتل عشرات الجنود دون تحقيق أي إنجاز.
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وفي الشأن اللبناني، رفض التجمع تصريحات المبعوث الأميركي توم باراك بشأن مزارع شبعا، وأكد أن سلاح المقاومة باقٍ طالما الاحتلال مستمر، منتقدًا توغلًا إسرائيليًا في بلدة حولا واكتشاف جهاز تجسس في مزرعة بسطرة، داعيًا الدولة اللبنانية لاتخاذ خطوات دبلوماسية للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار 1701.

وفي الشأن السوري، دعا التجمع إلى قمة روحية لبنانية عاجلة لمنع ارتداد الصراعات المذهبية إلى الداخل اللبناني، مطالبًا الحكومة السورية بحماية حقوق كل الطوائف.
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