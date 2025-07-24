تجمع العلماء المسلمين: صمت عالمي على إبادة غزة

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ندّد "تجمع العلماء " بصمت العالم تجاه المجاعة في غزة، حيث يموت العشرات يوميًا من الجوع والعطش، واصفًا بأنها أكثر وحشية من الحيوانات. وأكد أن فشل في تحقيق أهدافه رغم سقوط آلاف ، مستشهدًا بتصريحات ضباط في جيش الاحتلال عن مقتل عشرات الجنود دون تحقيق أي إنجاز.وفي الشأن اللبناني، رفض التجمع تصريحات المبعوث الأميركي بشأن مزارع ، وأكد أن سلاح باقٍ طالما الاحتلال مستمر، منتقدًا توغلًا إسرائيليًا في بلدة حولا واكتشاف جهاز تجسس في مزرعة بسطرة، داعيًا لاتخاذ خطوات دبلوماسية للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار 1701.وفي الشأن السوري، دعا التجمع إلى قمة روحية لبنانية عاجلة لمنع ارتداد الصراعات المذهبية إلى الداخل اللبناني، مطالبًا الحكومة بحماية حقوق كل الطوائف.