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لبنان

بالصورة.. احتراق يخت في الضبية

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان24"، عن نشوب حريق في يخت بالضبية، في مرفأ تعاونية الصيادين.
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وقد أدى الحريق حسب المعلومات إلى زحمة سير خانقة في المحلة.
 
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