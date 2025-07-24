موجة حرّ خانقة حتى الأربعاء.. وتحذيرات مهمة

Advertisement

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في - في بيان" أنه بإمكان جميع المواطنين والمزارعين الحصول على المعلومات والإرشادات الصادرة عن المصلحة Lari عبر تحميل التطبيق الذكي Lari-Leb على google أو playstore.وعن حالة الطقس أعلنت المصلحة ان "موجة الحر مستمرة على حالها في ، فوصلت درجة الحرارة الى 36 وعلى الساحل الى 32 درجة.وتستمر موجة الحر حتى يوم الاربعاء فتصبح درجات الحرارة بعد انحسارها 30 درجة بقاعاً و28 درجة ساحلاً لغاية 8/8/2025وطلبت خلال فترة الحر، اتباع الارشادات الصادرة عن Lari كما طلبت الانتباه من أن مؤشر الحرائق مرتفع في مختلف المناطق.