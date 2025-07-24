الأم كلاديس الصباغ استقبلت المهنئين في دار السعاده للمسنين في كسارة - زحلة

إستقبلت الرئيسة العامة لرئيسة العامة الجديدة للراهبات الباسيليّات المخلصيّات الأم كلاديس الصبّاغ وكل من الراهبات الأم مدبّرة أولى ونائبة عامّة والأخت كميليا حنّا مدبّرة ثانية والأخت سيمون خليل مدبّرة ثالثة والأخت لوريس رعد مدبّرة ، المهنئين السعادة للمسنين للراهبات الباسيليات المخلصيات في كسارة – .

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