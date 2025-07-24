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لبنان

الأم كلاديس الصباغ استقبلت المهنئين في دار السعاده للمسنين في كسارة - زحلة

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:36
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 إستقبلت الرئيسة العامة لرئيسة العامة الجديدة للراهبات الباسيليّات المخلصيّات الأم كلاديس الصبّاغ وكل من الراهبات الأم منى وازن مدبّرة أولى ونائبة عامّة والأخت كميليا حنّا مدبّرة ثانية والأخت سيمون خليل مدبّرة ثالثة والأخت لوريس رعد مدبّرة رابعة، المهنئين في دار السعادة للمسنين للراهبات الباسيليات المخلصيات في كسارة – زحلة.
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