الدفاع المدني يعزّز شراكاته مع البلديات والجمعيات البيئية

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استقبل للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، في مكتبه ، بلديات – رئيس بلدية أميون، مالك فارس، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين والجهات المحلية والمدنية. وتناول اللقاء سبل دعم الجهوزية لمواجهة في قضاء الكورة، لا سيّما في ما يتعلق بالوقاية من الحرائق ومواجهة الكوارث الطبيعية.وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز التحديات التي تواجه البلديات في هذا المجال، كما تمّ التباحث في إمكانية إنشاء مراكز جديدة للدفاع المدني في ، حيث أعرب فارس عن "استعداد اتحاد بلديات الكورة لتأمين المستلزمات الضرورية اللازمة لإنشاء هذه المراكز وتفعيل دورها".وكان فرح استقبل في وقت سابق، وفدًا من الجمعية للثروة الحرجية والتنمية (AFDC)، ضمّ المديرة العامة للجمعية سوسن بو فخر الدين، وأمين السر نضال عماد، ومدرّب حرائق الغابات وائل مصطفى. وتم تخصيص اللقاء لبحث التعاون في مجالات الوقاية من حرائق الغابات وتعزيز الجهوزية المجتمعية في المناطق الحرجية.وأعرب الوفد عن " الجمعية بالتعاون مع للدفاع المدني، في إطار مبادرات توعوية وتدريبية تستهدف المجتمعات المحلية، على أن يتولى الدفاع المدني تدريب المستجيبين الأوائل ودعم الجمعية بالخبرات الفنية والتقنية اللازمة، بهدف تعزيز قدرات التدخّل السريع والحد من مخاطر الحرائق في المناطق المعرّضة".وخلال لقاءاته، شدّد فرح على "أهمية الشراكة بين البلديات والمديرية العامة للدفاع المدني، لما لها من أثر مباشر في تعزيز السلامة العامة وتطوير قدرات الاستجابة في حالات الطوارئ"، مشيرًا إلى "ضرورة وضع خارطة طريق مشتركة لدعم المراكز القائمة وإنشاء مراكز جديدة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للموظفين العملانيين والمتطوعين الاختياريين".كما نوّه ب"الدور الريادي الذي تضطلع به الجمعيات البيئية، وفي طليعتها جمعية AFDC، في حماية البيئة ومساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.واشارت المديرية في بيان، الى ان "هذه اللقاءات تؤكد التوجّه الاستراتيجي للمديرية العامة للدفاع المدني نحو ترسيخ الشراكات مع مختلف الفاعلين المحليين، من بلديات واتحادات وجمعيات متخصصة، بما يُعزّز الجهوزية الوطنية ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات". (الوكالة الوطنية)