الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون

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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، في حضور وزير العدل عادل نصار، والنواب: بلال ، عماد ، ، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، ، قبلان قبلان، فراس حمدان، عون، أمين شري، جميل السيد، هاشم، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور.ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وكان سبق لها في الجلسة السابقة أن بدأت بمناقشة المواد. وفي هذه الجلسة، وردت إلى اللجنة ملاحظات من قبل تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة وملاحظات التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.واستوضحت اللجنة من وزير العدل ملاحظات الأعلى، ولفت إلى أن "هذه الملاحظات وردت من المجلس المذكور بعد اكتماله، حيث ان ملاحظات الوزارة وردت قبل اكتمال تشكيل المجلس بكامل أعضائه.وبعد المناقشة والتداول، كلفت اللجنة أحد اعضائها النائب جورج عقيص إعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات سواء تلك التي وردت من وزارة العدل أم التي وردت من قبل مجلس الاعلى، على ان يرفعها إلى اللجنة قبل الجلسة المقبلة لمتابعة درس الاقتراح على ضوء مجمل الملاحظات.رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية. (الوكالة الوطنية)