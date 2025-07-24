الجميّل بخطاب عالي السقف: لالغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش والحزب وإقفال "القرض الحسن"

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واعتبر الجميّل في كلامه، أننّا "في سباق مع كل الدول المحيطة بنا ومع العالم العربي من أجل الازدهار والاستقرار والشعب اللبناني بانتظار أن يلحق قطار التطور وفرص العمل والاستثمارات".تابع: "لبنان لا يشبه دول العالم الثالث والشعب اللبناني يطمح ببلد يحقق أحلامه والدول المحيطة بنا سبقتنا ونحن كلبنانيين "بعد ما قلّعنا".أضاف: "لن تستطيع الوزارات الانطلاق من دون استثمارات أجنبية لن تأتي بوجود السلاح وكذلك عملية إعادة الإعمار"، معتبرا أنّ "هذا السلاح لم يتمكن من حماية لبنان وإسرائيل كسرت باحتلال ممنهج لكل الأراضي وبالاغتيالات وبالتالي هذا السلاح خسر وظيفته".وفي ما يخص الأحداث الّتي جرت في مؤخرا، اشار الجميّلأ إلى انّ "أحداث سوريا أرعبت الجميع والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق لكنها لا يجوز أن تكون حجة للحفاظ على سلاح لأنها لا تشكل خطراً على لبنان".أكمل: "لا يجوز نقل الصراع الدرزي السني في سوريا إلى لبنان ولا بد من الضرب بيد من حديد فنحن لدينا دولتنا ولسنا "أرض فلتانة".وطالب الجميّل بإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين وحزب الله وإلغاء بطاقات تسهيل المرور لعناصر الحزب الصادرة عن ومداهمة أي مركز أسلحة وتطبيق القانون، وإقفال مكاتب "القرض الحسن" لأنها منظومة اقتصادية غير شرعية تُستعمل لتبييض الأموال وتعرّض لبنان لعقوبات وقصف.وشدد على أننا لسنا ضمن بلاد ولا "حقل تجارب لحدا" وموضوع السلاح مطلب لبناني بالأساس قبل أن يكون مطلباً خارجياً ولا يحافظ على الشعب اللبناني بكل مكوناته إلا الدولة.