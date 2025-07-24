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لبنان

توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:21
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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متابعة لملف العيادة غير المرخصة التي أُغلقت في أيار 2025 في منطقة قريطم وخُتمت بالشمع الأحمر، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي أجراها قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية، تمكّن من توقيف شبكة منظمة لتهريب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي مقابل مبالغ مالية.
وقد تم توقيف كل من: (ر. خ.)، (أ. ح.)، (ك. م.)، (أ. ع.)، (ط. ف.)، و(إ.ص.).
وعمم بلاغ بحث وتحر عن المتوارين عن الأنظار وذلك بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
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