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لبنان
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
Lebanon 24
24-07-2025
|
11:21
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صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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متابعة لملف العيادة غير المرخصة التي أُغلقت في أيار 2025 في منطقة قريطم وخُتمت بالشمع الأحمر، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي أجراها قسم الاستعلام والتحقيق في
مديرية بيروت الإقليمية
، تمكّن من توقيف شبكة منظمة لتهريب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموال عبر
مطار رفيق الحريري الدولي
مقابل مبالغ مالية.
وقد تم توقيف كل من: (ر. خ.)، (أ. ح.)، (ك. م.)، (أ. ع.)، (ط. ف.)، و(إ.ص.).
وعمم بلاغ بحث وتحر عن المتوارين عن الأنظار وذلك بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
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