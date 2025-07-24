توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

Advertisement

متابعة لملف العيادة غير المرخصة التي أُغلقت في أيار 2025 في منطقة قريطم وخُتمت بالشمع الأحمر، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي أجراها قسم الاستعلام والتحقيق في ، تمكّن من توقيف شبكة منظمة لتهريب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموال عبر مقابل مبالغ مالية.

وقد تم توقيف كل من: (ر. خ.)، (أ. ح.)، (ك. م.)، (أ. ع.)، (ط. ف.)، و(إ.ص.).

وعمم بلاغ بحث وتحر عن المتوارين عن الأنظار وذلك بناءً لإشارة المختص.