ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية

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جال العامة الدكتور ركان ناصر الدين والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي في اليوم الثاني لزيارتها ، على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حضور ممثل في لبنان الدكتوربدأت الجولة في مركز مؤسسة عامل الصحي في حيث تم الإطلاع على والإنسانية التي يقدمها المركز وعلى نشاطات الجمعية المنتشرة في مختلف المناطق .ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن "للزيارة رمزيتها الخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت نظرًا للدمار الذي لحق بها إثر العدوان الأخير". وأكد أهمية "الشراكة بين الوزارة والمنظمة مشددًا على دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية لدورها الأساسي في تحقيق الوقاية وتأمين التشخيص المبكر قبل تطور المرض والوصول إلى الكلفة الإستشفائية المرتفعة".كما اكد "إلتزام الوزارة بتأمين الخدمات الصحية للبنانيين في كل المناطق"، مؤكدا "ألا طائفة أو لون أو مذهب أو هوية سياسية للخدمة الصحية والطبية، وهذا منطلقنا وهذه قناعاتنا. وختم آملا تأمين المزيد من الخدمات بالتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين". (الوكالة الوطنية)