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لبنان
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
Lebanon 24
24-07-2025
|
11:36
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وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي في اليوم الثاني لزيارتها
لبنان
، على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حضور ممثل
منظمة الصحة العالمية
في لبنان الدكتور
عبد الناصر
أبو بكر.
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بدأت الجولة في مركز مؤسسة عامل الصحي في
برج البراجنة
حيث تم الإطلاع على
الخدمات الصحية
والإنسانية التي يقدمها المركز وعلى نشاطات الجمعية المنتشرة في مختلف المناطق
اللبنانية
.
ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن "للزيارة رمزيتها الخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت نظرًا للدمار الذي لحق بها إثر العدوان
الإسرائيلي
الأخير". وأكد أهمية "الشراكة بين الوزارة والمنظمة مشددًا على دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية لدورها الأساسي في تحقيق الوقاية وتأمين التشخيص المبكر قبل تطور المرض والوصول إلى الكلفة الإستشفائية المرتفعة".
كما اكد "إلتزام الوزارة بتأمين الخدمات الصحية للبنانيين في كل المناطق"، مؤكدا "ألا طائفة أو لون أو مذهب أو هوية سياسية للخدمة الصحية والطبية، وهذا منطلقنا وهذه قناعاتنا. وختم آملا تأمين المزيد من الخدمات بالتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين". (الوكالة الوطنية)
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