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لبنان

بعد زيارته إلى فرنسا... هذا ما أعلنه سلام

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:35
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس":

"أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره. أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة". 


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