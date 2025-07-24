صدر عن البيان الآتي:

Advertisement

ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت سلسلة عمليات أمنية، وأوقفت بنتيجتها المواطنين (ا.س.) و(و.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي. ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت سلسلة عمليات أمنية، وأوقفت بنتيجتها المواطنين (ا.س.) و(و.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي.

وقد تبيّن خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد.



وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.