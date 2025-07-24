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لبنان

الجيش يوقف خلية تابعة لـ"داعش"... هذا ما كانت تخطط له

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:23
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية، وأوقفت بنتيجتها المواطنين (ا.س.) و(و.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي.
وقد تبيّن خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد.

وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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