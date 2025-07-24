رسامني يلتقي مسؤولين ودبلوماسيين ويبحث شؤونًا إنمائية مع نواب

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في مكتبه مساء اليوم، مع وفد من شركة "دار الهندسة" برئاسة مروان قبرصلي، حيث قدّم الوفد عرضًا مفصّلًا عن الدراسات التي تُعدّها شركة "دار الهندسة" لصالح الوزارة.وكان الوزير رسامني استقبل، رئيس بعثة سفارة لدى محمد رضا ، في زيارة تعارف، وتم بحث العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها ، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.والتقى رسامني سفير لبنان في دولة السيد طارق منيمنة في زيارة تعارف واستطلاع التعاون.وعرض رسامني على التوالي مع كل من النواب، ، الصحناوي وفراس ، الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى البحث في الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة.كما التقى رسامني مدير عام النقل المشترك وسكك الحديد، زياد شيا بعد تعينه، وتناول اللقاء أوضاع المديرية. (الوكالة الوطنية)