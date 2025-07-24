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لبنان

رسامني يلتقي مسؤولين ودبلوماسيين ويبحث شؤونًا إنمائية مع نواب

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:33
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في مكتبه مساء اليوم، مع وفد من شركة "دار الهندسة" برئاسة مروان قبرصلي، حيث قدّم الوفد عرضًا مفصّلًا عن  الدراسات التي تُعدّها شركة "دار الهندسة" لصالح الوزارة.
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وكان الوزير رسامني استقبل، رئيس بعثة سفارة جمهورية العراق لدى لبنان محمد رضا الحسيني، في زيارة تعارف، وتم بحث العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات،  والسبل الكفيلة بتطويرها ، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

والتقى رسامني سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة السيد طارق منيمنة في زيارة تعارف واستطلاع آفاق التعاون.

وعرض رسامني على التوالي مع كل من النواب، غازي زعيتر، نقولا الصحناوي وفراس حمدان، الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى البحث في الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة. 

كما التقى رسامني مدير عام النقل المشترك وسكك الحديد، زياد شيا بعد تعينه، وتناول اللقاء أوضاع المديرية. (الوكالة الوطنية)
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