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لبنان

الوزير السابق عبدالله بو حبيب يوارى الثرى يوم الأحد

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:43
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يُحتفل بالصلاة لراحة نفس وزير الخارجيّة والمغتربين السابق الدكتور عبدالله بو حبيب، يوم الأحد في 27 تموز، في كاتدرائيّة ما جرجس المارونيّة - بيروت.
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وينطلق موكب الجثمان إلى بلدته رومية - المتن ليوارى الثرى في مدافن العائلة.
 
 
تقبل التعازي يوم غدّ الجمعة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء في صالون كنيسة مار عبدا - رومية، ويوم السبت 26 تموز، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة مساء، في كاتدرائية مار جرجس المارونيّة - بيروت.
 
 
"لبنان 24" يتقدّم من عائلة الوزير الراحل بأحرّ التعازي.
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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