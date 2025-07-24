الوزير السابق عبدالله بو حبيب يوارى الثرى يوم الأحد

يُحتفل بالصلاة لراحة نفس وزير الخارجيّة والمغتربين السابق الدكتور ، في 27 ، في كاتدرائيّة المارونيّة - .

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وينطلق موكب الجثمان إلى بلدته رومية - المتن ليوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي يوم غدّ الجمعة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء في عبدا - رومية، ويوم السبت 26 تموز، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة مساء، في المارونيّة - بيروت.

" " يتقدّم من عائلة الوزير الراحل بأحرّ التعازي.