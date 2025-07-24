غادرت منزلها الزوجي في بلدة عيناتا... ريموندا مفقودة (صورة)

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:ريموندا طانيوس البعينو (مواليد عام 1974، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 18-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة عيناتا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة ، على الرقم: 320180-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.