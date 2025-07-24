وفد نقابة الصحافة برئاسة الكعكي زار مدرية امن الدولة

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استقبل لامن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس وفدا من نقابة برئاسة النقيب عوني الكعكي، في مكتبه في المديرية في حضور نائبه العميد مرشد سليمان.وأثنى الوفد على "الدور الوطني الذي تؤديه المديرية، وأكد دعم الجسم الصحافي الكامل لكل فرد من أفراد هذه المؤسسة الأمنية التي تتابع أدق الملفات وأكثرها حساسية على مختلف الصعد".وقد رحب اللواء لاوندس بالوفد، مشيدا وفق بيان الوفد، "بكل صحافي حر يتمتع بالصدقية والمهنية، لا سيما في ظل الظروف الفوضوية الراهنة التي لا تحتمل أي شائعات أو افتراءات أو أكاذيب".وأكد اللواء لاوندس خلال اللقاء "أن يؤدي واجباته في خدمة الناس"، معتبرا أن "إيصال حقوق المواطنين إليهم هو من صلب مهماتنا الأساسية"، مضيفا:"لا أؤمن بالعمل الفردي، بل بالعمل الجماعي. وقد اتخذنا القرار بأن نُظهر الوجه الحقيقي والجميل لجهاز أمام الصحافة، لأننا نعوّل على الكلمة الصادقة، فالإعلام هو السند الأهم".وأوضح اللواء لاوندوس "أن الجهاز يردّ عبر الإنجازات لا الشعارات"، وقال :" نحن نعمل بصمت، ونترك لإنجازاتنا أن تتحدث عنا. أقل ما يمكننا تقديمه هو أن نضع عسكريتنا في خدمة المواطن، ليشعر بالأمن والأمان والاستقرار".وتطرق اللواء لاوندس إلى الوضع الأمني العام، مشيرا لى "تكثيف الاجتماعات الأمنية الدورية، الأسبوعية منها والشهرية، بالتعاون مع مختلف ومركز الأمن المركزي. وأكد "أن العلاقة بين الأجهزة جيدة ومبنية على التفاهم والعمل المشترك".وقال:"الوضع الأمني إلى تحسّن، ولكن الحذر مطلوب، خاصة أن العدو يُخفي نياته، ونجهل مخططاته. كما أن على الحدود الشرقية مع لا نلمس وجود مرجعية واضحة للدولة، ما يفرض علينا المزيد من الجهوزية والمراقبة المستمرة".وأكد اللواء لاوندس في ختام اللقاء، بحسب الوفد، أن "الأمن في جيد نسبيًا مقارنة بدول أخرى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العسكريون".وفي ما يتعلق بملفات الفساد، شدد اللواء لاوندس على "أن المديرية لم تتوقف يومًا عن متابعتها، رغم الظروف الصعبة"، مضيفًا: "كل بلاغ أو إخبار يصل إلينا يتم التعامل معه بجدية، ويخضع لتحقيقات وتدقيق دقيق قد يستغرق أكثر من ستة أشهر. نحن نبتعد عن الاستزلام والتدخلات السياسية، ولا نقبل المراجعات. الحق والحقيقة هما الأساس".وأكد "أن كل ملف يُحال إلى بعد انتهاء عمل الجهاز، دون أي تدخل في الأحكام القضائية، التزامًا بمبدأ فصل السلطات.وختم اللواء لاوندس اللقاء بالتشديد على أهمية ، وقال:"علينا أن نحب بعضنا البعض كلبنانيين، وأن نقف جنبًا إلى جنب. هدفنا أن نكون جميعًا وطنيين حقيقيين، فبمحبتنا لوطننا وإيماننا به ننهض، ولا مجال للخوف". (الوكالة الوطنية)