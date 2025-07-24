لمن قال وهاب "بلها وشراب ميتها أيها التافه"؟

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"أحدث نكتة أن ما يسمى في حسام خطاب حرك دعوى بحقي لأنني فضحت جرائمهم ودافعت عن أهلي. بدي ظلني مهذب معك. بلها وشراب ميتها أيها التافه. لو عندكم قضاء كنت إنت ورئيسك بالحبس".