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لبنان

لمن قال وهاب "بلها وشراب ميتها أيها التافه"؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:00
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كتب رئيس حزب التوحيد العربيّ وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس":
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"أحدث نكتة أن ما يسمى المحامي العام في دمشق حسام خطاب حرك دعوى بحقي لأنني فضحت جرائمهم ودافعت عن أهلي. بدي ظلني مهذب معك. بلها وشراب ميتها أيها التافه. لو عندكم قضاء كنت إنت ورئيسك بالحبس". 
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