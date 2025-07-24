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لبنان

عن دعم لبنان... هذا ما أكده الرئيس الفرنسي خلال لقائه سلام

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:17
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه رئيس الوزراء نواف سلام إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد اللبناني. 
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وأكّد ماكرون دعم بلاده القوي للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ومؤسساته. 
تابع: "فرنسا ستواصل مساهمتها في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح في جميع أنحاء البلاد".

ختم: "فرنسا مستعدة لدعم التعاون بين لبنان وسوريا لتأمين حدودهما المشتركة وترسيمها".
 

 
 
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