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لبنان

إلى سالكي جسر الفيدار غداً.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامـة مـا يأتي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على جسر الفيدار غدا الجمعة 26-07-2025، على المسلكَين الشرقي والغربي، على مرحلتَين كالتالي:
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المرحلة الأولى: من الساعة 7:30 صباحًا لغاية الساعة 9:00 على المسلك الشرقي.
المرحلة الثانية: من الساعة 10:30 صباحًا لغاية الساعة 12:00 ظهرًا على المسلك الغربي.
سيتمّ تضييق الطّريق والإبقاء على حركة السير على مسربَين من المسلكين، طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام". 
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