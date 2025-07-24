إلى سالكي جسر الفيدار غداً.. إقرأوا هذا الخبر

Advertisement

صدر عن لقوى الأمـن الداخلي العامـة مـا يأتي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على جسر غدا الجمعة 26-07-2025، على المسلكَين الشرقي والغربي، على مرحلتَين كالتالي:المرحلة الأولى: من الساعة 7:30 صباحًا لغاية الساعة 9:00 على المسلك الشرقي.المرحلة الثانية: من الساعة 10:30 صباحًا لغاية الساعة 12:00 ظهرًا على المسلك .سيتمّ تضييق الطّريق والإبقاء على حركة السير على مسربَين من المسلكين، طيلة فترة الأشغال.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام".