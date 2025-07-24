توقيف ثلاثة من أصحاب السوابق بجرم السرقة والسلب

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي: بتاريخ 19-06-2025 ادّعت المواطنة غ. م. (مواليد عام 1973، لبنانيّة) ضدّ مجهولين بجرم سلب مصاغها الذهبي ومبلغ من المال بقوّة السّلاح، من داخل مركز عملها في أحد المحال التجاريّة في سنّ الفيل.وبتاريخ 07-07-2025، ادّعى المواطن: ع. ش. (مواليد عام 1977، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم على الدّخول إلى منزله بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخل خزنة حديديّة في غرفة نومه مبلغ /90/ ألف دولار أميركيّ، و/70/ مليون ليرة لبنانيّة، ومصاغًا ذهبيًّا بقيمة حوالى /30/ ألف دولار أميركيّ.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في باجراءاتها للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن فرد من إحدى العصابات اشترك في تنفيذ العمليّتَين المذكورَتَين.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر الشّعبة إلى كشف هوية أفراد هذه العصابة، وبينهم:ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني) مطلوب بجرم تأليف عصابةي. أ. (مواليد عام 1986، لبناني)(مواليد عام 1986، لبناني)جميعهم من أصحاب السوابق، بجرم سرقة وسلب.بتاريخَي 13 و15-07-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف الاول في محلة ، على متن دراجة آليّة استُخدمت في عملية السلب، كما أوقفت الثاني في محلة كاليري سمعان، وتبيّن أن الثالث موقوف في احدى نظارات قوى الامن الدّاخلي، للاشتباه به بجرم سرقة.بالتحقيق مع المذكورين، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنهم يشكلون عصابة نفّذت عمليّتَي السرقة والسلب بالاشتراك مع شخص رابع.أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الرّابع".