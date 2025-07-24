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لبنان

آلية للجيش تتعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:52
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علم "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على آلية للجيش مُخصصة لتوزيع الطعام على المراكز المنتشرة في منطقة ريحا والكنيسة في البقاع الشمالي، من دون وقوع إصابات.
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