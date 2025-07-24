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لبنان
تفاصيل جديدة... هذا ما كُشف عن زيارة برّاك
Lebanon 24
24-07-2025
|
14:49
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أفادت معلومات صحافية أن المبعوث الأميركيّ توم برّاك غادر واعدًا بالعودة أو الإجابة على مقترح الأفكار التي عرضها
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وذلك بعد التشاور مع الجانب
الإسرائيلي
حول موقف
لبنان
بالعودة الى اتفاق وقف إطلاق النار.
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وبحسب المعلومة إن "
براك
سمع في لقاءاته
اللبنانية
أنه إذا لم تلتزم اسرائيل بوقف اطلاق النار فلبنان لا يستطيع ان يضمن البدء بورشة حصر السلاح".
من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية أنّ "برّاك ناقش مع
بري
وحمدان بنودًا أساسية من الاتفاق تشمل وقف
الغارات
الإسرائيلية
مقابل حصر السلاح تدريجيًا".
والمصادر أشارت إلى أنّ "مضمون اجتماع براك مع بري شكّل نقطة تحوّل في مسار التفاوض لكنه لا يكفي بعد للقول إن اتفاقًا قد تم".
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