تفاصيل جديدة... هذا ما كُشف عن زيارة برّاك

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وبحسب المعلومة إن " سمع في لقاءاته أنه إذا لم تلتزم اسرائيل بوقف اطلاق النار فلبنان لا يستطيع ان يضمن البدء بورشة حصر السلاح".من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية أنّ "برّاك ناقش مع وحمدان بنودًا أساسية من الاتفاق تشمل وقف مقابل حصر السلاح تدريجيًا".والمصادر أشارت إلى أنّ "مضمون اجتماع براك مع بري شكّل نقطة تحوّل في مسار التفاوض لكنه لا يكفي بعد للقول إن اتفاقًا قد تم".