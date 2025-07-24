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لبنان

نُقل إلى المستشفى... ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:49
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كشفت معلومات صحافية أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نُقل إلى المستشفى بعد تعرّضه لإرهاق جسدي يتكرّر من حين إلى آخر.
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وأكدت العائلة أن حالته الصحية جيدة، ولا يوجد أي أمر طارئ.
 
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