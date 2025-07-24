رسائل من شركات تأمين... هذا مضمونها

بعدما تلقى مواطنون قبل أشهرٍ قليلة، رسالة من شركات تأمين، تُعلمهم عن وقف التعامل مع مستشفيات بارزة، عُلم أنّ بعض مؤسسات الـ"assurance" أنهت مُفاوضاتها مع مراكز طبيّة معروفة، وجدّدت العقود معها، وأخطرت المشتركين بهذا الأمر.

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وبحسب المعلومات، بدأ مشتركون بتلقّي رسائل "sms" عبر هواتفهم اليوم، عن مُعاودة العمل مع بعض المستشفيات.