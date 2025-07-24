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لبنان

مؤسسات ترفض قبض هذه الدولارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2025 | 15:30
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لُوحِطَ أنّ مؤسسات معروفة جدّاً، لا تزال ترفض قبول الدولارات القديمة من المواطنين، على الرغم من كافة التعاميم المصرفيّة التي تُشدّد على أنّها صالحة، إنّ لم يصدر قرار رسميّ من وزارة الخزانة الأميركيّة بشأن منع التداول بها.
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وتُركّز هذه المؤسسات على رفض الدولارات القديمة وخصوصاً من فئة الـ100 دولار، إنّ كانت مطبوعة قبل العام 2000.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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