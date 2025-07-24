مؤسسات ترفض قبض هذه الدولارات

لُوحِطَ أنّ مؤسسات معروفة جدّاً، لا تزال ترفض قبول الدولارات القديمة من المواطنين، على الرغم من كافة التعاميم المصرفيّة التي تُشدّد على أنّها صالحة، إنّ لم يصدر قرار رسميّ من الأميركيّة بشأن منع التداول بها.

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وتُركّز هذه المؤسسات على رفض الدولارات القديمة وخصوصاً من فئة الـ100 دولار، إنّ كانت مطبوعة قبل العام 2000.