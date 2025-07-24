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لبنان

برّاك: أميركا ستبقى جاهزة لدعم لبنان إذا!

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:23
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أكّد المبعوث الأميركيّ توم برّاك، مساء اليوم، أنّ "أميركا ستبقى جاهزة لدعم لبنان إذا حققت الحكومة هدف حصر السلاح". 
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واشار إلى أنّه "على القيادة اللبنانية إظهار الإرادة من أجل مستقبل خال من حزب الله".
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