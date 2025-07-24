بالفيديو... زحلة على خارطة النبيذ العالمية

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أُعلن رسميًا اختيار كـ" للنبيذ"، اعتبارًا من نيسان 2025، ضمن انضمامها إلى لمدن الكرمة والنبيذ.فما قصة هذا ؟ وماذا نعلم عن نبيذ زحلة؟