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لبنان

بالفيديو... زحلة على خارطة النبيذ العالمية

Lebanon 24
24-07-2025 | 16:14
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أُعلن رسميًا اختيار زحلة كـ"مدينة عالمية للنبيذ"، اعتبارًا من نيسان 2025، ضمن انضمامها إلى الشبكة الدولية لمدن الكرمة والنبيذ.
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فما قصة هذا الاختيار؟ وماذا نعلم عن نبيذ زحلة؟


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لبنان

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