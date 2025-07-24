زيارة براك في قراءة "حزب الله" : خلية اختصاصيين لرصد النتائج

Advertisement

مع ذلك، كان للحزب ضمنا سلوك آخر مغاير، فهو وفق معلومات، شكل ما يشبه "خلية" اختصاصيين في مهمة رصد هذه الزيارة ومتابعة ما يصدر عنها بدقة. واللافت أن هذه الخلية ما زالت منصرفة إلى وضع تقييمها النهائي لنتائج الزيارة وما يمكن أن يترتب عليها مستقبلا، نظرا إلى أمرين: الأول أنها استمرت أربعة أيام، والثاني أن برنامج اللقاءات فيها كان مزدحما أكثر من الزيارتين السابقتين، إذ شمل نحو 60 شخصية متنوعة بينها من سبق له أن التقاها في المرتين السابقتين، وبعضها الآخر، وهو ليس بالقليل، يلتقيه للمرة الأولى.وبناء عليه، بدا واضحا لأعضاء الخلية أن الزائر تعمّد أن يبدو مرتاحا وليس ضيفا ثقيلا، بل هو شخص مرحب به، وثمة تهافت للقائه من أوساط ومشارب شتى، باعتباره يؤدي دور المنقذ والملاذ.ومع أن هذا التغيير في طبيعة المهمة يبدو طبيعيا، إلا أن الحزب يجد أنه تطور ينبغي التوقف عنده، ويشي بأمر أساسي مفاده أن وجدت أن الأداء السابق لموفدها لم يكن مجديا على النحو المطلوب، فابتدعت أداء مختلفا يظهر فيه أنه مرحب به كل الترحيب وأن له مريدين في كل ما يطرحه. وإذا كان واضحا أن برّاك قد أخذ راحته ووقته لعقد هذه المروحة الواسعة من اللقاءات، واسترسل في الكلام إلى درجة أنه وقع أحيانا في التناقض وفق استنتاج بعض أعضاء الخلية، فهو أطلق خلال زيارته نحو 14 تصريحا منها في مقابلتين متلفزتين ومنها أيضا تصريحه المكثف في . وتضمنت بعض تلك التصريحات مواقف سبق أن رددها إبان زيارتيه السابقتين.فعلى غرار تصريحه السابق النافر عن احتمال إنهاء الكيان وإعادة ضمه إلى بلاد ، أطلق كلاما مشابها عندما أوحى بأن أمر مصير سلاح الحزب تحدده ، وهو في رأي الحزب تهديد مبطن بتجدد الهجمة الواسعة، وهو هنا إما يهدد بانسحاب بلاده من دورها وتعهداتها وإما يستخدم العصا الإسرائيلية الغليظة لممارسة مزيد من الضغوط على لبنان.والقاسم المشترك بين زياراته الثلاث هو لازمة أن اتفاق وقف النار قد أخفق ولا يمكن بظله إعطاء أي ضمانات، وهي ليست في وارد فرض أي شيء على إسرائيل.ما تقدم يعني للحزب أن زيارته الأخيرة أتت شديدة القسوة في المضمون، وهذا يعتبره الحزب "صحة توجهه" عندما أوحى أنه غير معني بزيارة الموفد ولا بما يحمله في جعبته من رسائل وأوراق، لأنه سبق أن حدد ثوابته في أكثر من محطة وآخرها في كلام أمينه العام الشيخ نعيم قبل ساعات من وصول برّاك إلى .وما كان الحزب "مرتاحا إليه" هو الرد الورقة الأميركية الثالثة والقائمة على أساس أن على إسرائيل إيقاف كل عملياتها والانسحاب من الأراضي ، وبعدها تشرع في إيجاد حل لمسألة السلاح باعتباره لبنانيا محضا.وحيال كل تلك الوقائع، لا يجد الحزب نفسه مضطرا إلى إضافة أي شيء إلى مواقفه السابقة المعروفة. وفي الإجمال، يجد أن أحداث السويداء وما كان لها من مقدمات ونتائج فرضت وقائع جديدة ألقت بظلالها على زيارة برّاك.